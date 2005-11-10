Tre gol e tante emozioni all'Olimpico tra Roma e Cagliari: giallorossi avanti 2-1 al 45'

Primo tempo con tante emozioni all'Olimpico tra Roma e Cagliari, con il risultato parziale all'intervallo che vede i giallorossi in vantaggio per 2-1, grazie alle reti di Lulli e Pisilli che hanno ribaltato l'iniziale momentaneo vantaggio di Nzola per i sardi.

Rigore con il VAR

Dopo meno di 10 minuti la prima svolta della partita, con Niccolò Pisilli che ha deviato con la mano un colpo di testa di Adopo che aveva anticipato tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo la revisione al VAR l'arbitro Feliciani ha assegnato il calcio di rigore, trasformato poi con freddezza da Nzola al 10'.

La Roma ribalta la partita in sei minuti

Dopo aver subito la rete dello svantaggio la Roma non ha però accusato il colpo e ha pareggiato dopo cinque minuti: cross dalla sinistra di Molina e colpo di testa di Lulli che ha sovrastato Obert battendo Caprile per la rete dell'1-1 al 15'. Sei minuti più tardi i giallorossi hanno poi operato il sorpasso, con Lulli ancora protagonista, questa volta con un assist: cross dell'esterno e tiro al volo di Pisilli, per la rete del 2-1.

Occasione Cagliari e miracolo di Gollini

Nel finale di tempo il Cagliari ha avuto una grandissima occasione per pareggiare i conti, con un tiro a botta sicura di Adopo che ha trovato però il grande intervento di Gollini che ha salvato il risultato, consentendo ai suoi di andare al riposo in vantaggio.