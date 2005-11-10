Gonçalo è diventato Ghostalo: Milan, Ramos non ha tirato neanche con il Portogallo

Cambiano le maglie, ma questa volta non cambia il rendimento di Goncalo Ramos. Neanche il Portogallo è riuscito a far rinascere l'attaccante pagato dal Milan oltre 70 milioni di euro in estate, ancora fermo a quota 3 gol con i rossoneri. Le cose in Nazionale erano andate diversamente fino a questo momento, ma nella serata di Braga la Danimarca si è presa la scena, vincendo 4-1 e annullando l'ex PSG.

I numeri della sua partita

Nell'ultimo periodo sono stati esaltati i movimenti senza palla di Gonçalo Ramos e il suo sacrificio, visto che è sempre uno di quelli che corre di più all'interno della partita. Il problema però è che gli attaccanti vengono giudicati soprattutto per i gol e lui è rimasto a secco. I dati della sua sfida sono impietosi: 12 passaggi su 17 riusciti, 22 palloni toccati, 3 contrasti vinti su 7, 0 dribbling riusciti, 1 tentato, 0 tiri verso la porta, 0 grandi occasioni create e 1 fallo subito.

Prima di oggi ci si chiedeva se il problema fosse il modo di giocare di Amorim, ma forse la verità è semplicemente che la valutazione che è stata fatta del classe 2001 è troppo alta e il peso del prezzo del suo cartellino sta finendo per schiacciare anche lui. La buona volontà e l'impegno non mancano mai, la sensazione è che la fiducia e il benessere psicologico però, senza i gol, fatichino ad arrivare. E così Gonçalo è ormai diventato Ghostalo Ramos.