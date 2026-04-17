Grosso: "Turati ha qualità e gli ho ritagliato un ruolo diverso. Nzola? Sono contentissimo"

Mister Fabio Grosso, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Como, si è soffermato anche sul rendimento di due singoli: Mbala Nzola e Stefano Turati, schierati dal 1' a sorpresa oggi al Mapei. Queste le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo:

Non si vedeva da un po' Turati in porta, come lo ha visto?

"Sono molto contento per lui, anche di chi non ha giocato. Stefano per me ha bellissime qualità per giocare in questa categoria, gli ho ritagliato un ruolo diverso da quello che avrebbe voluto e lo ha preso al momento giusto. Aro ha avuto qualche fastidio ieri, ma sono stato contento di aver preso questa decisione".

Nzola, con gol e assist, ha ripagato ampiamente la fiducia...

"Sono contentissimo, molto. Ho detto ai ragazzi che mi hanno emozionato perché oggi era un livello altissimo e invece siamo stati dentro, abbiamo capito i momenti della gara, abbiamo attaccato per poter segnare, e sono contentissimo di tutti perché abbiamo fatto una bellissima prestazione. Quello di oggi è un segnale positivo, i ragazzi hanno fatto un capolavoro e gli faccio i miei complimenti".

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