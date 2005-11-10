Il tanto atteso GTA VI è arrivato quest'oggi con una nuova storia fatta di colpi, alleanze e missioni da portare a termine. Ma anche il mondo del calcio conosce operazioni che, per tempismo e risultato economico, sembrano vere e proprie "rapine". Nel calciomercato esiste infatti una particolare categoria di affari, ossia quelli in cui una società acquirente riesce a individuare un giocatore sottovalutato, anticipare la concorrenza e trasformare un investimento contenuto in un autentico patrimonio sportivo. Alcuni di questi colpi hanno cambiato la storia dei rispettivi club, ecco qualche esempio.

Da Pirlo fino alle scommesse del Leicester campione d'Inghilterra

Uno dei casi più celebri in Italia è Andrea Pirlo, passato dal Milan alla Juventus a parametro zero nel 2011. Il centrocampista contribuì alla rinascita bianconera e alla conquista di quattro scudetti consecutivi, oltre a due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. Anche Esteban Cambiasso arrivò gratuitamente all'Inter dal Real Madrid nel 2004 e fu protagonista del ciclo mourinhano culminato nel Triplete del 2010. In Inghilterra il Leicester costruì invece parte della squadra campione del 2016 con Jamie Vardy, pagato circa un milione di sterline, e Riyad Mahrez, arrivato per una cifra intorno alle 400 mila sterline.

Il vero colpo... è in prospettiva

A posteriori sembrano "rapine" perfette, ma sarebbe un errore giudicare queste operazioni soltanto dal prezzo. Pirlo e Cambiasso erano già affermati, ma si trovavano in momenti particolari delle rispettive carriere; Vardy e Mahrez erano scommesse che, a posteriori, con mister Claudio Ranieri hanno superato ogni aspettativa. Il vero colpo dunque non consiste nel pagare poco un giocatore, bensì nel capire quale valore questi potrà esprimere in prospettiva. E nel calciomercato, proprio come in una missione di GTA VI, il piano migliore è quello che nessuno aveva previsto.