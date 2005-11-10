Mister Raffaele Palladino, intervistato da Sky Sport per raccontare la sua scelta di accettare la chiamata del Bologna, ha parlato anche delle ambizioni rinnovate dei suoi rossoblù. Di seguito le dichiarazioni in merito del tecnico, che a inizio stagione ha sostituito Tedesco in panchina.

Palladino e le ambizioni del Bologna

"La mancanza di continuità sulle panchine? Forse perché qualcuno non ha creduto in me al 100%. Il fatto di essere rimasto a casa questa estate mi ha fatto soffrire tanto, ma ho avuto modo di crescere, di studiare e riflettere sulle cose che dovrò fare ancora meglio. E quando si è presentato il Bologna ho sentito una forte sintonia con la dirigenza: sento che si può creare qualcosa di importante. Possibilità di un progetto più lungo? Sì perché ci sono le componenti giuste al posto giusto. Di Bologna mi piace la sinergia con i tifosi, con la società e il gruppo. C'è un'alchimia che poche volte ho visto nelle squadre di calcio, sento che stiamo facendo qualcosa di importante per la città".