L’estate scorsa ha lasciato il Tottenham di De Zerbi per trasferirsi al Brighton a fronte di una spesa da 54 milioni di euro solo per il cartellino, ma il giovane talento della difesa Luka Vuskovic sarebbe stato offerto nella stessa sessione di trasferimenti anche all’Inter. Questo, almeno, è quanto rivelato dal portale specializzato sul club nerazzurro FcInterNews.it.

Il contatto in estate

Nella ricostruzione fornita sul retroscena, il 21enne difensore centrale croato era stato proposto alla dirigenza dell’Inter, prospettando un affare da 50 milioni di euro totali, la cifra che poi ha speso più o meno anche il Brighton.

Investimento esoso

L’investimento è stato evidentemente visto come troppo esoso da parte della dirigenza nerazzurra, che in estate ha rinforzato la difesa (orfana degli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian) con gli innesti di Stones a parametro zero e di Pavard, rientrato dopo la stagione in prestito al Marsiglia.