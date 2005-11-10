Riflettori puntati su i due bomber Cristian Shpendi e Daniel Mosquera, tra i protagonisti più attesi di Hellas Verona-Cesena, sfida inaugurale della 12° turno della Serie BKT che DAZN trasmetterà anche gratuitamente. L'appuntamento è previsto per venerdì 20 novembre alle 20,30 quando al Bentegodi prenderà il via un match importante per la classifica di entrambe le squadre.

A fare gli onori di casa sarà l'Hellas Verona, che ha chiuso, prima della sosta per le Nazionali, una serie positiva di ben cinque giornate e che sta cercando di migliorare la propria classifica. Trasferta in Veneto per il Cesena che, sotto la guida di Alessandro Diamanti, si trova a solo una lunghezza dalla zona playoff, con appena due sconfitte all'attivo e ben sei pareggi. Due squadre pronte a darsi battaglia per conquistare tre punti potenzialmente decisivi in una classifica cortissima, che vede ben otto formazioni racchiuse in appena due punti.

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita.