L'uscita di GTA VI riporta sotto i riflettori un universo che da sempre influenza anche la cultura popolare, compreso il mondo del calcio. Negli anni, diversi club hanno dimostrato di conoscere molto bene l'immaginario della saga Rockstar, utilizzandolo per presentare nuovi acquisti e costruire contenuti social capaci di attirare l'attenzione. Perché, nel calcio contemporaneo, un trasferimento non si racconta più soltanto con una fotografia e una maglia: serve una storia da condividere.

C'è anche un ex Serie A

Nel maggio 2021 il Wisła Płock celebrò il rinnovo del difensore Piotr Tomasik con un filmato intitolato "GTA: Wisła Płock". Il giocatore entrava nel negozio del club, sceglieva il proprio outfit come in un menu, firmava il contratto e si allontanava a bordo di un'auto societaria. Pochi mesi dopo il Real Betis utilizzò un'idea simile per annunciare il ritorno di Germán Pezzella: nel video Aitor Ruibal riceveva una missione e consegnava la maglia al nuovo compagno, con tanto di messaggio "Mission Passed".

Quando il calciomercato diventa pop

Questi contenuti dimostrano quanto il calcio abbia imparato a parlare la lingua della cultura pop. La forza non sta soltanto nella citazione, ma nella ricostruzione dei dettagli: interfacce, movenze dei personaggi e piccoli particolari riconoscibili dai giocatori. Così un'operazione di mercato diventa una storia da guardare e condividere. Nel giorno del lancio di GTA VI, quei video tornano d'attualità e sembrano un precedente per i social dei club.