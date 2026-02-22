Live TMW Napoli, Manna: "Inaccettabile perdere per colpa del VAR. Oggi abbiamo fatto due gol"

16:55 – Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del direttore presso la New Balace Arena.

Giusto dire che sia colpa degli arbitri?

"Noi a Bergamo abbiamo giocato bene e segnato due goal all'Atalanta. Quello che è successo oggi è qualcosa di veramente sconcertante che solo gli arbitri hanno visto".

Cosa non ha funzionato al VAR?

"Non ho risposte a questo: noi non ci siamo mai lamentati, siamo sempre stati corretti. E' una stagione difficile, e uscire da qua senza punti per errori di altri vuol dire che è una situazione preoccupante".

Giusto pensare male?

"Sbagliare può capitare, ma se abbiamo il VAR che può aiutare l'arbitro allora cambia tutto. Dalla tribuna pensavamo che la palla fosse uscita: non capisco perché il VAR non abbia controllato. Noi non siamo gli unici, ma da sopra bisogna fare dei ragionamenti".

17:29 - Termina la conferenza di Manna