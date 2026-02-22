Parma, Cherubini: "Ero sicuro su Allegri. Bernabe? Fiduciosi per il suo rinnovo"

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato a Sky Sport appena prima della partita sul campo del Milan: "Credo che Massimiliano stia facendo un lavoro straordinario, la striscia di risultati lo conferma. Conoscendolo ero sicuro e speravo potesse farlo, se lo merita sia come professionista che come persona".

Anche voi del Parma state facendo un buon lavoro, soprattutto con mister Cuesta.

"Siamo stati sempre stati convinti della bontà del lavoro di Carlos, anche quando inizialmente abbiamo avuto delle difficoltà, dovute a tanti cambiamenti e a una squadra molto giovane. Purtroppo, anche se il cammino è migliore, l'obiettivo è ancora molto lontano. Abbiamo dei punti in più, ma non bastano per stare tranquilli: la salvezza è fondamentale per costruire un futuro più ambizioso".

Quando l'annuncio del rinnovo di Bernabe?

"Con lui come con altri stiamo parlando, è evidente che sia tra i giocatori chiave, ci farebbe piacere prolungare. Aspettiamo che arrivi il suo agente, siamo fiduciosi di poter prolungare. In settimana ho letto dichiarazioni di stima e rispetto di Adrian verso il club e quindi credo che non ci saranno problemi".

Quali sono le qualità principali di Pellegrino?

"L'ho visto arrivare un anno fa a gennaio ed è cresciuto tantissimo. Lo vedete in campo, ha una fisicità importante, è un generoso che fa reparto da solo. Sono convinto che possa continuare a far bene e avere un futuro importante".