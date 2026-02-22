Napoli e Juventus ko, assist al Milan? Landucci: "Noi non dobbiamo guardare nessuno"

Marco Landucci, vice allenatore del Milan che siede oggi in panchina al posto dello squalificato Allegri per la partita contro il Parma delle ore 18, ha parlato nei minuti antecedenti al confronto, intervistato da Sky Sport. Cominciando da Luka Modric: "A parte il grande giocatore che tutti vedono, è una grandissima persona, con voglia e umiltà. Si merita tutto, ce ne sono poche di persone come lui".

Napoli e Juventus hanno perso. Guardate su o dietro?

"Non dobbiamo guardare nessuno e fare il nostro percorso. Abbiamo una partita difficile, vogliamo i tre punti ma serve il solito atteggiamento. Senza guardare gli altri, nel nostro percorso e alla fine vedremo dove siamo arrivati".

Leao sarà anche meno bello ma è efficace. Come sta l'adduttore?

"Meglio, se gioca significa che può farlo. Secondo noi la posizione di attaccante può farla benissimo, ha segnato 8 gol pur saltando tante partite. Abbiamo fiducia in lui, come negli altri che partono dall'inizio. Abbiamo anche una bellissima panchina".