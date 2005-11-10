Si rivede Ibrahimovic a Milanello: il consulente mancava da un mese e mezzo

Nell'ultimo periodo si è parlato molto di quanto Zlatan Ibrahimovic sia realmente coinvolto nel mondo Milan. Più volte è emerso come lo svedese sia a tutti gli effetti solamente un dirigente di RedBird e quindi, malgrado abbia vestito la maglia rossonera e sia legato in maniera indissolubile al Diavolo anche a livello affettivo, il suo coinvolgimento nella società è solamente indiretto e non è un suo compito quello di rimanere costantemente al fianco della squadra.

Oggi è tornato a Milanello

Ciononostante l'ex attaccante ha voluto essere presente al centro sportivo del club per stare vicino ai giocatori e a Ruben Amorim, trasmettendo così insieme a Cardinale la fiducia che nutrono nel gruppo. Il fatto che questo sia avvenuto prima del derby contro l'Inter non può essere casuale e invita a prendere sul serio un impegno che per tutta la città ha un significato molto particolare.

L'ultima volta fu più di un mese fa

Ibrahimovic si era avvistato a Milanello il 14 settembre, 2 giorni dopo il 2-2 in rimonta all'Olimpico contro la Lazio e 2 giorni prima del brutto ko per 2-0 a San Siro in Europa League contro il Benfica. Il suo silenzio aveva fatto fin troppo rumore, ma quando meno ci si aspettava ha sorpreso di nuovo tutti con un'entrata in scena inattesa. La speranza per il Milan è che questa volta sia di buon auspicio.