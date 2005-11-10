Questa Lazio può lottare per lo scudetto? Gattuso vola e ricorda la squadra di Inzaghi

Un'altra vittoria per la Lazio di Rino Gattuso, che ha spazzato via il Sassuolo al Mapei Stadium con un pirotecnico 6-2. Un risultato che avrebbe potuto assumere proporzioni ancora più ampie senza i due rigori sbagliati da Zaccagni e Frattesi. I biancocelesti si godono il primo posto in classifica con 25 punti conquistati, frutto di otto vittorie e un pareggio nelle prime nove giornate.

Una Lazio così dominante non si vedeva dai tempi di Simone Inzaghi, nella stagione 2019-2020, quella caratterizzata dalla lunga interruzione del campionato per la pandemia di Covid-19. Prima dello stop, la squadra biancoceleste era in piena corsa per lo scudetto e sembrava avere tutte le carte in regola per contendere il titolo alla Juventus. Al ritorno in campo, però, i capitolini non riuscirono a mantenere lo stesso rendimento e conclusero il campionato al quarto posto con 78 punti, a cinque lunghezze dai bianconeri campioni d'Italia. Un finale che lasciò l'amaro in bocca, soprattutto per quanto mostrato dalla squadra nella prima parte della stagione. Resta il dubbio su dove sarebbe potuta arrivare quella Lazio se il campionato non fosse stato interrotto.

La Lazio di Gattuso può davvero lottare per lo scudetto?

La domanda, a questo punto, è lecita: la Lazio di oggi può davvero puntare al titolo? I numeri raccontano di una squadra che non si limita a vincere, ma lo fa convincendo. I biancocelesti possono contare sul secondo miglior attacco del campionato e sulla miglior difesa. La squadra segna, difende e si diverte, mostrando una continuità di rendimento che, almeno in questo avvio, la rende una delle protagoniste più sorprendenti della stagione.

C'è poi un altro elemento che rende ancora più significativo il percorso della Lazio: il rapporto complicato con il proprio pubblico nelle gare casalinghe, con l'Olimpico praticamente deserto a causa della protesta dei tifosi. Nonostante questo handicap ambientale, la squadra di Gattuso sta continuando a macinare risultati e prestazioni.

Naturalmente, nove giornate sono ancora poche per emettere sentenze definitive. La stagione è lunga, gli equilibri possono cambiare e mantenere questo ritmo per mesi sarà una sfida completamente diversa. Ma la Lazio ha già dimostrato di poter stare in alto e, se continuerà a esprimersi su questi livelli, ignorarla nella corsa al titolo non sarebbe corretto.

Gattuso predica calma: "Pensiamo partita dopo partita"

Chi per il momento non vuole sentire parlare di scudetto è proprio Gennaro Gattuso. Il tecnico biancoceleste continua a mantenere un profilo basso, ribadendo che l'obiettivo dichiarato resta la salvezza e che ogni discorso più ambizioso dovrà essere rimandato.

"Io continuo a ripeterlo: mancano 15 punti alla salvezza, poi dopo vediamo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, neanche io sono abituato a stare così in alto. Dobbiamo rispettare gli avversari, lavorare con serietà e migliorare. Poi vedremo dove arriveremo".

I numeri, però, sono sotto gli occhi di tutti: questa Lazio è prima, segna con continuità e concede pochissimo. Parlare oggi di scudetto può essere prematuro, ma sognare non è più così assurdo.