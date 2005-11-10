Lazio, Gattuso: "Andiamo a mille all'ora. Ma mancano 15 punti alla salvezza"

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la bella vittoria in casa del Sassuolo:

"Io in panchina mi diverto poco, devo guardare le cose che vanno bene e quelle che non vanno bene. Anche oggi non è stata una partita facile, siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Abbiamo sofferto un po', siamo stati avvantaggiati dall'espulsione alla mezz'ora, ma non dobbiamo dimenticarci della partita di Monza".

Gli obiettivi sono cambiati?

"Io continuo a ripeterlo: mancano 15 punti alla salvezza, poi dopo vediamo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, neanche io sono abituato a stare così in alto. Dobbiamo rispettare gli avversari, lavorare con serietà e migliorare. Poi vedremo dove arriveremo".

Qual è il segreto di questa Lazio?

"Il segreto è che andiamo a mille all'ora. Da quando sono arrivato abbiamo proposto qualcosa di nuovo e i ragazzi sono stati bravi. La sconfitta con il Mantova in Coppa Italia è stata una bella mazzata, ma la squadra ha continuato a lavorare. Non siamo abituati a essere così in alto: lavorare in un certo modo e vedere che quello che proponiamo sta funzionando ci ha dato una grandissima mano. Dobbiamo continuare così".

Cosa la sta convincendo di più di Noslin rispetto a Pinamonti e cosa ha pensato vedendo così tanti tifosi in trasferta?

"Sul 6-2, quando ero più rilassato, ho chiuso gli occhi e mi sono immaginato cosa potrebbe darci l'Olimpico. Sarei ipocrita a non dire la verità: voglio ringraziare i tifosi. È martedì e vedere 10mila persone a oltre 400 chilometri è merito di quello che stanno facendo i ragazzi. Noi dobbiamo ringraziarli, sono stati incredibili.

Di Noslin mi piace come va a pressare, con forza e veemenza. Un avversario è sempre in apprensione quando vede un giocatore così. Mi sta piacendo tantissimo. Questo per me è importantissimo: sta facendo una mole di lavoro incredibile".

Dei tifosi ha parlato con il presidente Lotito?

"Io parlo con il presidente, le scelte le deve fare lui. È un uomo molto intelligente, è una scelta sua. Mi piacerebbe vedere l'Olimpico pieno, ma io non posso far cambiare idea al presidente e ai tifosi. Le scelte poi le fa il presidente, è un uomo grande e vaccinato".