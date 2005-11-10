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Padova-Sudtirol 2-0, le pagelle: Artistico in gol, Okoro rimandato. Calabro, scelte giuste

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Giuseppe Lenoci
Oggi alle 22:09Serie B
autore Giuseppe Lenoci
27.10.2026 22:09Serie B
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Il Padova, davanti ai propri tifosi, trova una vittoria per 2-0: i gol di Artistico nel primo tempo e di Capelli nella ripresa regalano tre punti alla formazione di Calabro e porta i biancoscudati in piena zona Playoff. Passo indietro per il Sudtirol che non è riuscito a reagire alle sortite offensive dei padroni di casa.

Risultato finale: Padova-Sudtirol 2-0

LE PAGELLE DEL PADOVA
Sorrentino 6,5 - Chiamato in causa pochissime volte ma il portiere regala sicurezza al reparto e si vede dall'atteggiamento: l'uscita a valanga su Veroli è la fotografia di un leader.

Lovato 6,5 - Fa valere la sua esperienza in una gara dura e blocca, con tutti i mezzi, i tentativi ospiti.

Dellavalle 6,5 - Partita scolastica da parte del difensore che non si fa mai saltare ed è attento sui tiri da fermo.

Pastina 6,5 - Si vede in entrambe le fasi il centrale, abile nella sua area di rigore e arma in più per la sua squadra.

Fusi 6 - Prestazione di enorme sacrificio per l'esterno che, però, nel finale rischia il doppio giallo per un intervento in ritardo.
Dal 90' Galazzi sv

Pompetti 6 - A centrocampo fa la voce grossa in diverse situazioni di difficoltà: l'ancora di salvezza di Calabro.
Dal 77' Capelli 7 - Al posto giusto, al momento giusto: chiude il match con un bel tap-in, inizialmente annullato dal direttore di gara.

Zuelli 6,5 - Regia un po' più nascosta ma comunque efficace del mediano, apparso affaticato forse per gli impegni ravvicinati.
Dal 77' Varas 6 - Entra ed esegue alla perfezione le richieste del suo tecnico.

Giunti 6,5 - Firma l'assist per il gol di Artistico con un traversone fatto con i giri giusti. Sempre nel vivo della manovra, sembra l'uomo in più dei suoi.

Cocchi 6 - Ancora una prestazione in crscendo per l'esterno, abile sia a spingere sulla fascia, sia a contenere i pochi attacchi avversari.
Dal 71' Carissoni 6 - L'esterno entra più per dare copertura che per offendere e lo fa bene.

Moro 6 - Non riesce a sbloccarsi l'attaccante che prova a farsi vedere ma è poco servito dai suoi compagni.
Dal 71' Seghetti 6 - Bravo nel portare avanti la squadra e nel catalizzare i palloni in zona offensiva.

Artistico 7 - Ha il merito di sbloccare il match con un colpo di testa da bomber vero. Il suo apporto può pesare nell'economia dell'intera stagione dei suoi: Calabro ha bisogno dei suoi gol.

Allenatore: Calabro 7 - Seconda vittoria consecutiva per il tecnico: fiducia ad Artistico ripagata con un gol, subentrati in campo con la giusta concentrazione e tre punti estremamente meritati.

LE PAGELLE DEL SUDTIROL
Plizzari 6 - Non può nulla sul colpo di testa di Artistico da posizione ravvicinata. Nella ripresa è bravo sul bolide di Varas, su cui Capelli realizza il gol del raddoppio.

Stivanello 6 - Bravo a reggere il passo soprattutto sul carico degli esterni avversari.

Giorgini 5,5 - Va in difficoltà nel contenere la fisicità importante di Artistico e non riesce ad arginarlo al meglio.

Veroli 6 - Si mostra in zona offensiva e, in diversi momenti, sembra quasi il più pericoloso dei suoi.

Molina 5,5 - Un passo indietro per l'esterno che non trova però gli spazi da sfruttare. Nervoso nella ripresa, si lascia trasportare dalle emozioni.

Brik 5,5 - Firma le traiettorie più pericolose dai calci piazzati ma non riesce ad incidere in mezzo al campo. La sua gara dura un'ora.
Dal 62' Rispoli 6 - Entra con il piglio giusto ma diventa un po'

Tronchin 6 - Ordinato il centrocampista servito però poco dai propri compagni di squadra. Ci prova come può.

F. Davi 5,5 - Fatica in entrambe le fasi e non fornisce una prestazione sufficiente, non dando i giusti servizi ai propri compagni.
Dall'81' Zeroli sv

Vasco Lopes 5,5 - Tante iniziative dell'esterno che, però, risulta un po' fumoso nella manovra offensiva.

Vasic 5,5 - L'ex di turno firma una delle poche conclusioni nel primo tempo dei suoi ma non riesce ad incidere. Resta negli spogliatoi.
Dal 46' Burnete 5,5 - Entra per dare un peso diverso all'attacco della sua squadra, ma viene chiuso dalla retroguardia biancoscudata.

Okoro 5 - Non brillante la prova dell'attaccante, chiuso nella morsa della difesa avversaria e con pochissimi palloni toccati.
Dal 73' Mixtur 6 - Un altro passo della punta rispetto al giocatore sostituito: tutti i pericoli portano la sua firma.

Allenatore: Possanzini 5,5 - Le rotazioni proposte nel turno infrasettimanale non portano punti al tecnico. L'ingresso di Mixtur forse è tardivo, anche per la mole costruita dall'attaccante.

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