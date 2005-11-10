Benevento, Floro Flores: "Obiettivo resta la salvezza, peccato perdere punti così"

"Abbiamo avuto tante occasioni, poi ci arrabbiamo. Il calcio è questo. C'è tanto rammarico, purtroppo anche oggi è andata così". Ha esordito così Floro Flores 6nel post gara dopo il pari rimediato con il Catanzaro. Il tecnico giallorosso ha poi proseguito: "Con il fraseggio eravamo riusciti a trovare i varchi giusti. Come accaduto con il Vicenza, non saprei da dove ripartire. Queste partite pesano moralmente e mentalmente. Abbiamo pareggiato senza subire un tiro in porta. Dispiace perché perdi punti importanti. La partita è stata fatta sotto tutti i punti di vista, su questo faccio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo affrontato una squadra con grandi valori, ma è impossibile essere felici.

Il nostro obiettivo è la salvezza e deve rimanere tale. Siamo una squadra che si sta amalgamando giorno dopo giorno. Dispiace perché una vittoria sarebbe stata meritata. Analizzeremo quanto fatto e valuteremo strada facendo. Abbiamo preso un gol evitabilissimo. Il difensore nel finale? Penso sia normale, questa non è la scusa. Loro avevano tanti attaccanti e mettere un difensore era un aiuto per la difesa. Ai ragazzi si può dire di tutto, tranne che non mettono voglia e fame. Quella di oggi è stata una prestazione importante. Sicuramente dobbiamo migliorare".