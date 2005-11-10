Mantova-Cremonese 0-2, le pagelle: che gara degli uomini di Pecchia
William Scuotto
Grande successo esterno della Cremonese, che ha sconfitto in trasferta il Mantova con il risultato finale di 0-2. Reti di Bonazzoli e Nasti.
LE PAGELLE DEL MANTOVA
Bardi 5 - Si riprende con il passare dei minuti, ma il suo errore ha cambiato tutto l’andamento del match.
Tomasevic 5,5 - Nel primo tempo si rende pericoloso con qualche inserimento, ma poi scompare.
Cella 5 - In difficoltà per tutta la durata della gara.
Castellini 5,5 - Il suo lo fa, nella ripresa sfiora anche il gol.
Del Lungo 5,5 - Si fa vedere più di una volta davanti, è anche pericoloso con un traversone basso respinto da Fulignati. Dal 56’ Vesentini 5,5 - Mette più di qualche cross in mezzo, ma spreca l’occasione di riaprire il match.
Trimboli 6 - Primo tempo da 5, ripresa da 7: la media non fa una piega. Nel secondo tempo ha illuminato il gioco del Mantova.
Kouda 6 - Grande lavoro sia nel recuperare palla che nel dar via alle azioni di gioco. Dal 78’ Ignacchiti s.v. - Non riesce a dare il suo contributo.
Benaissa 5 - Ci prova, soprattutto nei primi 45 minuti, ma è impreciso.
Bragantini 6,5 - Il più pericoloso del Mantova, sia conclusioni che con possibili assist vincenti. Nella ripresa cala. Dal 71’ Spinaccè 5 - Solo qualche inserimento.
Ruocco 5,5 - Si rende pericoloso con un paio di conclusioni dal limite. Dal 71’ Vlahovic 5 - Il suo ingresso in campo non dà i frutti sperati.
Gliozzi 5 - Due buone sponde, poi il nulla. Dal 46’ Ilie 6 - Sicuramente, è più presente in campo di Gliozzi. Si rende più volte pericoloso.
Allenatore: Modesto 5 - Il suo ottimo lavoro è in dubbio, ma questa sera il suo Mantova ha giocato davvero sottotono.
LE PAGELLE DELLA CREMONESE
Fulignati 6,5 - Uno dei migliori dei suoi. Bravissimo a mantenere il vantaggio con delle parate importanti.
Barbieri 5,5 - Attento fino alle 83’, visto che poi rimedia un cartellino rossa per doppia ammonizione evitabilissimo.
Baschirotto 7 - Leader assoluto della difesa della Cremonese, e non solo.
Vogliacco sv - Sostituito prestissimo per colpa di un infortunio al flessore. Dal 13’ Luperto 6,5 - Ottimo il suo ingresso in campo.
Pezzella 6 - soffre un poco gli attacchi di bragantini. Dal 60’ Nasti 6,5 - Entra e chiude la gara, cosa doveva fare di più?
Lottici Tessadri 6,5 - Grandissimo lavoro in entrambe le fasi.
Thorsby 7 - Uomo ovunque: è dappertutto sia quando si difende che quando si attacca.
Elia 6 - Non brilla, anche se aiuta tantissimo la squadra quando il Mantova prova a pareggiare.
Berti 6 - Poco coinvolto, ma grande sacrificio senza palla.
Vandeputte 6,5 - Va a sprazzi, ma è il suo l’assist per il gol di Bonazzoli che sblocca il match. Riesce a rendersi sempre pericoloso. Dal 74’ Lordkipanidze 7 - Che ingresso in campo il suo: assist per il gol di Nasti e salvataggio sulla linea.
Bonazzoli 7 - Oltre al gol, e hai detto poco, riesce a fare un grandissimo lavoro. Dal 74’ De Luca 6 - Lotta e combatte per la squadra.
Allenatore: Pecchia 7 - Gran gara della Cremonese che, oltre ai due gol, ha saputo soffrire.