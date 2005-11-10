Addai entra, ma si fa male dopo 20 minuti. Poi il Como fa 1-1: Ramon riprende il Torino all'82'
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Daniele Najjar
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27.10.2026 22:32Serie A
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Altro problema per Addai: subentrato al 58', sente un fastidio muscolare 20 minuti dopo e chiede il cambio, al suo posto Fabregas inserisce Ricci. Il Como però trova il pari pochi minuti dopo: all'82' Nico Paz pesca Ramon che fa 1-1.
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