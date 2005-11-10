Prima Mora, poi Malen: la Roma torna in vantaggio e chiude la partita: 4-2 al Cagliari all'87'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:30Serie A
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27.10.2026 22:30Serie A
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Due gol in rapida successione e Roma che ha chiuso la partita contro il Cagliari. Prima il colpo di testa di Rodrigo Mora su splendido assist di Ghilardi che ha cancellato il pareggio di Maldini e poi la rete di Malen, su assist dello stesso portoghese, che ha chiuso la sfida dell'Olimpico. 4-2 per i giallorossi all'87'.
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