Hojlund ancora non se lo spiega: "Non ho neanche toccato la palla con la mano..."
Continua lo strascico polemico dopo la sfida pareggiata ieri dal Napoli contro il Verona al Maradona, match terminato 2-2 e che si è portato dietro parecchie polemiche per le decisioni arbitrali. Su tutte, quella riguardante la rete annullata a Rasmus Hojlund per un presunto tocco di mano precedente al gol.
Lo stesso centravanti ex United, nelle ore successive al match, ha pubblicato sui propri canali social i fotogrammi dell'episodio, commentando: "Non ho neanche toccato la palla con la mano…".
In precedenza, nell'immediato post gara, era stato il tecnico Antonio Conte ad esprimersi con toni sorpresi per la decisione arbitrale: "Ci è stato annullato il gol di Hojlund che non so dove avrebbe dovuto avere quel braccio. Valutazioni soggettive di chi c'è al VAR, bisogna accettarle e le accettiamo. Ma che deve fare con quel braccio? Deve amputarlo? Diventa difficile, ma andiamo avanti. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, solo elogi per i ragazzi visto il periodo e con quanti calciatori lo stiamo facendo".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30