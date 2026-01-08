Hojlund ancora non se lo spiega: "Non ho neanche toccato la palla con la mano..."

Continua lo strascico polemico dopo la sfida pareggiata ieri dal Napoli contro il Verona al Maradona, match terminato 2-2 e che si è portato dietro parecchie polemiche per le decisioni arbitrali. Su tutte, quella riguardante la rete annullata a Rasmus Hojlund per un presunto tocco di mano precedente al gol.

Lo stesso centravanti ex United, nelle ore successive al match, ha pubblicato sui propri canali social i fotogrammi dell'episodio, commentando: "Non ho neanche toccato la palla con la mano…".

In precedenza, nell'immediato post gara, era stato il tecnico Antonio Conte ad esprimersi con toni sorpresi per la decisione arbitrale: "Ci è stato annullato il gol di Hojlund che non so dove avrebbe dovuto avere quel braccio. Valutazioni soggettive di chi c'è al VAR, bisogna accettarle e le accettiamo. Ma che deve fare con quel braccio? Deve amputarlo? Diventa difficile, ma andiamo avanti. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, solo elogi per i ragazzi visto il periodo e con quanti calciatori lo stiamo facendo".