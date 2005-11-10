Hojlund smentisce Allegri: "Non è vero che abbiamo giocato una buona gara. Basta perdere"
Giacomo Iacobellis
Rasmus Hojlund smentisce il suo allenatore. L'attaccante del Napoli, intervistato da Prime dopo la sconfitta in Champions League col Porto per 4-1, ha commentato così le parole sulla prestazione positiva degli azzurri pronunciate da mister Massimiliano Allegri: "Non sono d'accordo che abbiamo giocato una buona partita, non abbiamo giocato bene. Dobbiamo smettere di perdere le partite, adesso sono davvero tante".
L'attaccante danese ha poi aggiunto: "Tutti dobbiamo guardarci allo specchio, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità dai giocatori, allenatore e società".
Le dichiarazioni di Allegri nel post partita
In conferenza stampa, così come alle tv, mister Massimiliano Allegri si è espresso così sulla prova del suo Napoli: "Abbiamo sbagliato due palle inattive ma fino al 70' abbiamo fatto una buona prima partita e non credevo che avremmo giocato così bene il primo tempo. In quelle situazione li saliamo dritti per dritti e prendiamo queste infilate. In Champions i ritmi sono alti e al 70' è cambiata la partita. Ma erano già 4-5 minuti che ci infilavano a centrocampo. Secondo gol subito ingenuo? Riguardando il gol c'è il portiere che rinvia, la palla rimbalza e quello dietro ad Anguissa sale dritto per dritto. C'è stata disattenzione sulla palla contesa magari dovuta ad un po' di stanchezza. Domenica a Torino è successo uguale e quando giochi a certi livelli questi errori ti fanno perdere le partite".