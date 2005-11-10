Hojlund smentisce Allegri: "Non è vero che abbiamo giocato una buona gara. Basta perdere"

Rasmus Hojlund smentisce il suo allenatore. L'attaccante del Napoli, intervistato da Prime dopo la sconfitta in Champions League col Porto per 4-1, ha commentato così le parole sulla prestazione positiva degli azzurri pronunciate da mister Massimiliano Allegri: "Non sono d'accordo che abbiamo giocato una buona partita, non abbiamo giocato bene. Dobbiamo smettere di perdere le partite, adesso sono davvero tante".

L'attaccante danese ha poi aggiunto: "Tutti dobbiamo guardarci allo specchio, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità dai giocatori, allenatore e società".

Le dichiarazioni di Allegri nel post partita

In conferenza stampa, così come alle tv, mister Massimiliano Allegri si è espresso così sulla prova del suo Napoli: "Abbiamo sbagliato due palle inattive ma fino al 70' abbiamo fatto una buona prima partita e non credevo che avremmo giocato così bene il primo tempo. In quelle situazione li saliamo dritti per dritti e prendiamo queste infilate. In Champions i ritmi sono alti e al 70' è cambiata la partita. Ma erano già 4-5 minuti che ci infilavano a centrocampo. Secondo gol subito ingenuo? Riguardando il gol c'è il portiere che rinvia, la palla rimbalza e quello dietro ad Anguissa sale dritto per dritto. C'è stata disattenzione sulla palla contesa magari dovuta ad un po' di stanchezza. Domenica a Torino è successo uguale e quando giochi a certi livelli questi errori ti fanno perdere le partite".