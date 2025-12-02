I gioielli del Sassuolo piacciono a tutti, ma a un mese dal mercato l'idea è un'altra

Finché la barca va… Se non si può parlare di sorpresa, il Sassuolo di Fabio Grosso sta comunque convincendo, in questo ritorno nel campionato di Serie A. Per questa ragione, a un mese esatto dal via al mercato di gennaio - la prossima finestra aprirà il 2 gennaio 2026 -, la strategia della società neroverde sembra quella di toccare il meno possibile.

Il possibile mercato in uscita. I big, con le relative richieste, non mancano: da Muharemovic a Muric, passando per Koné e Pinamonti, l’obiettivo del club emiliano è però quello di trattenere i giocatori più apprezzati altrove. Discorso diverso per Armand Laurienté: non per altro, ma perché nel reparto ci sono altre soluzioni e un’eventuale offerta - del Sunderland - potrebbe fare gola a livello economico. In uscita, salvo sorprese, Cas Odenthal e Nicholas Pierini: entrambi hanno trovato poco spazio in questa prima parte di stagione e dovrebbero cercarlo altrove.

Il possibile mercato in entrata. Se il principio è quello di ritoccare, il mercato non dovrebbe regalare grossi botti nemmeno per quanto riguarda gli acquisti. Farebbe comodo un laterale a sinistra, alternativa più che titolare. Al capitolo talenti piace Toni Fruk, fantasista dell’HNK Rijeka visionato di recente. C’è anche il Milan.