Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Alessandro Sugamele, che ha prolungato il proprio rapporto con il Club sino al 30 giugno 2032.

Classe 2007, nato ad Anagni, in provincia di Frosinone, Sugamele è un attaccante mancino dotato di elevata tecnica individuale e capacità di interpretare più ruoli nel reparto offensivo. Punta centrale che fa da riferimento per la squadra, sa muoversi su tutto il fronte d’attacco, attaccare la profondità e giocare spalle alla porta, abbinando alla ricerca della conclusione l’attitudine a dialogare con i compagni e favorire gli inserimenti.

Cresciuto calcisticamente nell’Accademia Frosinone, è approdato al settore giovanile della Roma, dove ha completato il proprio percorso di formazione dall’Under 17 all’Under 20, conquistando anche il titolo nazionale Under 17. Con le formazioni giovanili giallorosse ha collezionato complessivamente 67 presenze, impreziosite da 16 gol e 15 assist, prima del trasferimento in rossoblù nel gennaio 2026.

In Sardegna ha trovato subito spazio e continuità, diventando uno dei riferimenti offensivi dell’Under 20 tra campionato Primavera 1 e Coppa Italia di categoria. Nella seconda parte della stagione 2025/26 ha realizzato 5 reti e 3 assist in 16 presenze in campionato – in campo anche nella finale Play-out di Napoli – contribuendo al raggiungimento della salvezza. In questa stagione ha sinora totalizzato 7 gol e 2 assist in 9 gare. Il rendimento in costante crescita gli ha permesso di guadagnare anche la fiducia dello staff tecnico della Prima Squadra e di coronare il percorso con l’esordio in A, il 7 settembre 2026, nella vittoria per 1-0 contro il Lecce all’Unipol Domus. Il 7 novembre, sempre in casa, la seconda presenza nella massima serie, ancora con un successo per 1-0 sul Frosinone.