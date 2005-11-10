Ufficiale
Roma, De Marzi rinnova fino al 2031: il classe 2007 aspetta l'esordio in Prima SquadraUfficiale
autore
Simone Lorini
Simone Lorini
Oggi alle 15:08Serie A
autore Simone Lorini
19.11.2026 15:08Serie A
Prolungamento di contratto per il classe 2007, che ha scalato le giovanili ed è il quarto portiere della Prima Squadra
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Di ritorno dagli impegni con la nazionale statunitense, Giorgio De Marzi ha trovato ad attenderlo il rinnovo di contratto con la Roma: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Giorgio De Marzi ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno 2031.
Classe 2007, l'estremo difensore è nella rosa della Prima Squadra guidata da mister Gasperini.
Il 28 marzo 2026 ha debuttato con la Nazionale Under-19 degli Stati Uniti, giocando da titolare nella vittoria per 4-0 contro il Galles. E il 1° ottobre è stato schierato nella selezione Under 20, nella sfida contro il Brasile".
Altre notizie Serie A
Oggi
16:08 Serie ATMW
TMWKiribati, il Paese che sfida il cambiamento climatico per un sogno chiamato calcio
16:00 Serie A
Maran, il bilancio dopo sei mesi con l'Albania: "Abbiamo riportato entusiasmo". E apre a Caprile
15:56 Serie ATMW Radio
TMW RadioCapua pizzica Conte: “Intervista fuori luogo, forse non lo vuole più nessuno”
15:49 Serie ATMW
TMWBedin sulle elezioni FIGC: "Non escludo incontro coi candidati. Valuteremo metodo e programmi"
15:45 Serie ATMW
TMWRaimondo in prestito, il caso Kvernadze: perché il Frosinone vuole subito Abraham
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni