Di ritorno dagli impegni con la nazionale statunitense, Giorgio De Marzi ha trovato ad attenderlo il rinnovo di contratto con la Roma: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Giorgio De Marzi ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno 2031.

Classe 2007, l'estremo difensore è nella rosa della Prima Squadra guidata da mister Gasperini.

Il 28 marzo 2026 ha debuttato con la Nazionale Under-19 degli Stati Uniti, giocando da titolare nella vittoria per 4-0 contro il Galles. E il 1° ottobre è stato schierato nella selezione Under 20, nella sfida contro il Brasile".