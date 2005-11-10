Nella sua lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, Antonio Conte ha parlato anche del suo periodo all’Inter, con riferimento particolare a quando fu chiamato sulla panchina nerazzurra da Zhang e Marotta e a quando andò via dopo due anni e la vittoria dello Scudetto

L'arrivo per interrompere l'egemonia della Juventus in Italia

“Marotta e Zhang vengono da me e mi dicono: “Vogliamo che tu ci riporti alla vittoria, non vinciamo da dieci anni e vogliamo interrompere l’egemonia in Italia della Juventus e farci onore all’estero. L’obiettivo era chiaro da parte della società, quindi si fa un percorso insieme. Io sono quello che vedi in ogni situazione: chiaro che se stiamo andando verso una direzione e siamo d’accordo su questo, noi dobbiamo andarci".

"I patti erano diversi". I motivi dell'addio all'Inter

"Io vado via dall’Inter perché avevamo appena vinto lo scudetto e facciamo una riunione in cui mi viene detto che praticamente tutti i calciatori potevano essere venduti in estate. I patti prima erano diversi: costruiamo a buttiamo giù l’egemonia della Juventus e poi creiamo noi una struttura forte che possa durare e che ci faccia divetare competitivi in Europa. Quando tu ti impegni con un club, con un popolo, ti impegni con il tifoso”.