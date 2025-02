Le pagelle di Dia: fa rimpiangere Castellanos, divorandosi il gol della vittoria

Prima partita dall'inizio senza l'infortunato Castellanos e primi problemi per la Lazio, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Venezia. L'occasione per indirizzare subito la gara - e magari deciderla - ce l'ha Boulaye Dia, che però spreca malamente a tu per tu con Radu. Prestazione negativa per l'ex attaccante della Salernitana, chiamato in questo periodo a caricarsi la squadra sulle spalle e a trascinarla a suon di gol nell'attesa che torni il 'gemello' Taty.

Guardando le sue pagelle di oggi, il 5 è il voto dominante. Scrive il Corriere dello Sport: "Il rimbalzo non lo favorisce, ma l’occasione divorata davanti a Radu, con la porta spalancata, grida vendetta. Il senegalese nel complesso morde poco. Dopo l’intervallo esce totalmente di scena". Gli fa da eco TMW: "Errore da matita rossa per l'attaccante, a tu per tu con Radu, nel primo tempo. Nella ripresa, non riesce a rendersi pericoloso".

C'è chi ci va giù addirittura più pesante come il Corriere della Sera e La Repubblica, che decidono di punire il centravanti laziale con un più severo 4,5 per la sua prova lontana dai suoi standard mostrati in stagione.

Le pagelle di Boulaye Dia

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Il Corriere della Sera: 4,5

La Repubblica: 4,5