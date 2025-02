Le pagelle di Saelemaekers: sblocca il match con un gioiello balistico che strappa applausi

Dopo dieci minuti sblocca il match. Alexis Saelemaekers trascina la Roma al successo per 4-0 contro il Monza con una prestazione molto positiva. "Il vantaggio è un gioiello balistico - riporta la Gazzetta dello Sport - un misto di tecnica e precisione. Poi pendola su entrambi le fasce, ma è sempre incisivo". "Porta in vantaggio la Roma con una vera e propria magia - analizza Tuttosport - un tiro a giro che non lascia scampo a Turati". "Un gioiellino a giro per ritornare a esultare un mese e mezzo dopo l’ultima rete realizzata al Dall’Ara - si legge sul Corriere dello Sport -. Entra benissimo in partita e lì sulla destra è una perenne spina nel fianco".

"Si inventa un gol alla Dybala che - evidenzia TMW - strappa gli applausi dello stesso compagno in panchina. Come si dice La Joya in francese? Molti tifosi della Roma probabilmente saranno andati a cercarlo su Google dopo questa splendida giocata dell'esterno nato in Belgio a Berchem-Sainte-Agathe". Questo il commento di Vocegiallorossa.it: "Dipinge un arcobaleno che va a infilarsi con stile alle spalle di Turati. A Roma sta trovando i gol che sono sempre mancati in carriera".

Le pagelle di Alexis Saelemaekers

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Vocegiallorossa.it: 7,5