L'ideatore del Golden Boy: "Credo vinca Cubarsi. Pio Esposito non può più farlo"

Massimo Franchi, giornalista e ideatore del premio Golden Boy, ha parlato a TMW a margine dell'evento di presentazione dei 25 finalisti, tenutosi oggi a Mestre, in provincia di Venezia: "L'idea nasce nell'autunno 2003, quando l'allora direttore di Tuttosport mi chiama nel suo ufficio. Quando succede, stai sul chi vive. In realtà mi disse che l'editore aveva qualche soldino da investire, disse così, e voleva ideare un bel premio internazionale e di farsi venire un'idea. Gli dissi che ce l'avevo già: il mio sogno è una sorta di Pallone d'Oro riservato ai giovani, agli Under 21. Perché sono come i ragazzi che ottengono la maturità: non puoi ripeterla, se vuoi continuare a studiare ti iscrivi all'Università. E quella è come se fosse il Pallone d'Oro. Da noi il premio va sempre a uno diverso: sempre un volto nuovo, un ricambio. E questo aiuta anche i giornalisti e il loro racconto. Questa credo sia la forza, assieme ai voti di 50 tra i migliori giornalisti europei, a rappresentare 27 nazioni. Si potrebbe anche allargare, ma mi sembra già un bel numero".

Quest'anno il favorito è Cubarsi?

"Lui ha vinto il Mondiale con la Spagna e la Liga col Barcellona, parte da una bella posizione. E soprattutto ha vinto un premio della FIFA, nato dopo il Golden Boy ma non dico che sia stato copiato: comunque lo hanno assegnato a Cubarsi. C'è chi dice lo meriterebbe di più Yamal, che è un fenomeno del momento, ma ai Mondiali ha fatto un gol. Meritava davvero Cubarsi, un po' come Cannavaro nel 2006: credo che i giornalisti ripeteranno la votazione e perlopiù non si potrebbe neanche rivotare Lamine, visto che già l'ha vinto. È già entrato all'Università, col Golden Boy ha chiuso".

Quando rivedremo un italiano vincente?

"Bella domanda, purtroppo l'Italia non partecipa ai Mondiali da tre volte di fila e per me è uno scandalo e una vergogna. In queste edizioni dal 1930 solo una nazionale delle otto regine ha fallito tre Mondiali di fila ed è l'Italia. Bruttissimo".

Magari ci potremo riuscire con Pio Esposito?

"Lui ha vinto il Golden Boy italiano, era il meglio piazzato nei cento. A me piace molto come giocatore, ma è del 2005 e non può già più vincerlo. Sono stato contento che l'Italia abbia pareggiato a Parigi, ma dico solo Upamecano quanti palloni gli ha fatto toccare…".