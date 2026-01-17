Il Cagliari fa l'impresa contro la Juventus. L'ultima gioia dei sardi 6 anni fa

Il Cagliari ha vinto contro la Juventus, in quello che era il confronto ufficiale numero 100 tra le due squadre. I sardi non vincevano da 29 luglio 2020, partita che vedeva Walter Zenga sulla panchina rossoblù e Maurizio Sarri in quella bianconera e terminata 2-0 per le reti di Luca Gagliano e Giovanni Simeone. Risultato che fu indolore per la Vecchia Signora, che era arrivata in Sardegna già da campione d'Italia.