La Juve gioca, il Cagliari vince. La Vecchia Signora esce di nuovo dalla corsa scudetto

La Juventus gioca, il Cagliari vince. Così si può riassumere quanto successo alla Unipol Domus. Finisce 1-0 per i sardi, la decide Luca Mazzitelli al 65'. Ma alcuni dati fanno riflettere: da quando è stata istituita Opta, società di elaborazione dati, e da quando raccoglie quelli dalla Serie A, ossia dal 2004, mai nessuna squadra col 78% di possesso palla aveva perso una partita. Questa Juve è riuscita nell'impresa. Un dominio sterile nel primo tempo e una volta incassato il gol dell'1-0 l'attacco è stato più feroce, ma troppo frenetico, poco lucido. Yildiz viene fermato sul palo e alla fine il popolo sardo esulta: era da luglio 2020 che i rossoblù non riuscivano nell'impresa.

MVP a Mazzitelli, ça va sans dire, grazie alla sua girata vincente. Nel complesso una grande prova difensiva, con Yerry Mina sugli scudi. E poi l'intuizione di Fabio Pisacane di mettere Gianluca Gaetano come playmaker, destinato ad essere anche in futuro il suo ruolo in campo. Juventus che vive delle fiammate di Yildiz, sempre pericoloso, mentre David si è nuovamente spento. Non hanno convinto i nuovi entrati e Luciano Spalletti ha evidenziato come la troppa frenesia abbia condizionato l'atteggiamento in campo di Conceiçao e Zhegrova.

La Juve è a -4 da Napoli e Milan, che sarà impegnato stasera contro il Lecce. E soprattutto scivola a -10 dall'Inter capolista e le velleità scudetto vengono ridimensionate. Il Cagliari, che aveva ottenuto un solo punto nelle precedenti tre partite, fa il balzo in avanti portandosi a +8 sulla zona retrocessione.