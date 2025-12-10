Il capolavoro Maksimovic, Zappacosta a 25 milioni: le grandi cessioni di Petrachi a Torino

Gianluca Petrachi è tornato ad essere il Direttore sportivo del Torino a distanza di oltre 6 anni dalla sua ultima stagione in carica come dirigente granata, e al termine di un primo percorso nella piazza piemontese durato un decennio.

Scritto già della bontà di alcuni acquisti effettuati da Petrachi nel suo periodo sulla scrivania dirigenziale del Torino, ci sono anche diverse cessioni ricchissime da poter sottolineare. La più remunerativa in assoluto, forse potrà sorprendere qualcuno: è quella di Maksimovic, cessione capolavoro da oltre 26 milioni di euro totali al Napoli, dove il serbo non ha però rispettato le aspettative. Dietro di un milione Zappacosta al Chelsea, quindi tante altre cessioni tra i 10 e i 20 milioni di euro, con tanti protagonisti dei suoi anni in granata.

LE 10 CESSIONI PIU RICCHE DI PETRACHI DA DS DEL TORINO (2010-2019)

Nikola Maksimovic al Napoli per 21 milioni di euro più 5 di prestito (2016/17)

Davide Zappacosta al Chelsea per 25 milioni di euro (2017/18)

Ciro Immobile al Borussia Dortmund per 18,5 milioni di euro (2014/15)

Matteo Darmian al Manchester United per 18 milioni di euro (2015/16)

Angelo Ogbonna alla Juventus per 15 milioni di euro (2013/14)

Alessio Cerci all'Atletico Madrid per 14 milioni di euro (2014/15)

Bruno Peres alla Roma per 12,5 milioni di euro (2017/18)

Marco Benassi alla Fiorentina per 12 milioni di euro (2017/18)

Antonio Barreca al Monaco per 10 milioni di euro (2018/19)

Blerim Dzemaili al Parma per 7 milioni di euro (2010/11)