Il Como crea ma non segna, l'Atalanta si salva in 10: si resta sullo 0-0 all'intervallo

Regge lo 0-0 nel primo tempo, nonostante i ripetuti tentativi del Como di concretizzare il vantaggio di un uomo rispetto all'Atalanta rimasta in 10 per il rosso diretto ad Ahanor.

Il rosso pesa, l'Atalanta si rintana dietro

Un primo tempo subito scoppiettante al Sinigaglia, in fermento al minuto 8 quando la partita si è sbilanciata a favore del Como, complice l’espulsione diretta di Ahanor. Colpevole di condotta violenta per una manata tirata a Perrone in una discussione animata, con l’argentino invece ammonito per fallo precedentemente commesso. Inevitabilmente il pomeriggio sulle rive del Lago si è fatto in salita per l’Atalanta, ridotta anche a cambiare piano di gioco e disposizione in campo con Scamacca sacrificato in uscita per Kamaldeen Sulemana per copertura superiore.

La palla non entra, Carnesecchi salva tutto

I biancoblù però hanno sguazzato nella superiorità numerica, macinando una serie di occasioni con un paio di rasoiate di Douvikas troppo deboli per impensierire Carnesecchi, con due tentativi di Ramon però fuori dallo specchio di porta. Scollinata la metà di primo tempo l’Atalanta ha faticato parecchio a mettere la testa al di là della propria metà campo. Anche Nico Paz ha impegnato il portiere della Dea e per poco sulla respinta non si avventava Perrone in ribattuta, ma l’intervento salvifico di Scalvini si è rivelato la panacea di ogni male. Al minuto 42 un'altra occasione colossale su schema dei lariani e Kempf a cercare la bordata di prima intenzione, deviata pericolosamente in area. Carnesecchi però è stato abilissimo a smanacciare palla fuori, salvando gli orobici dal gol entro il termine dei due minuti di recupero. Così le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0: diversi rimpianti per i padroni di casa, mentre la ciurma di Palladino ha retto come ha potuto.

