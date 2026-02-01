Como, Smolcic: "Dobbiamo essere intelligenti e sfruttare l'uomo in più"

Ivan Smolcic, terzino del Como, ha così commentato ai microfoni di DAZN il primo tempo della sfida all'Atalanta, chiarendo anche cosa si aspetterà dalla ripresa: "Non posso dire cosa ci ha chiesto il mister, abbiamo avuto chance ma non abbiamo segnato. Dobbiamo essere intelligenti, abbiamo l'uomo in più e dobbiamo sfruttarlo".