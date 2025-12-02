Il Como vola ma a un mese dall'inizio del mercato non sono previsti colpi. Lo conferma Suwarso

Il Como sta spiccando il volo e dopo una prima stagione di ambientamento in Serie A il club della famiglia Hartono ha scelto di giocare a carte scoperte, mettendo sul piatto tutta la propria potenza economica nell'ultimo mercato estivo. Una rivoluzione importante quella operata alla rosa di Cesc Fabregas, con l'idea precisa di non ultimare ulteriori ritocchi almeno fino a giugno.

Il possibile mercato in entrata

Sulla carta, il Como quindi non si muoverà a gennaio. E la conferma era arrivata poche settimane fa dal presidente Suwarso che si era così espresso: "Abbiamo fatto discussioni, non dovete aspettarvi nuovi acquisti a gennaio. Forse per la prima volta il Como non comprerà nessuno. Arriverà solo Tornqvist, con cui abbiamo già firmato in estate. A parte questo, niente. A meno che non ci siano emergenze". Già definito dunque l'arrivo del portiere dal Mjallby

Il possibile mercato in uscita

Con l'arrivo di un ulteriore portiere, da capire quale potrà essere il destino degli altri in rosa alle spalle del titolarissimo Butez. Henrique Menke sta giocando in Primavera, mentre Cavlina è uno di quelli che potrebbe spingere per trovare spazio in campo altrove. Da capire poi le situazioni degli altri giocatori della rosa, fra questi Alberto Cerri: l'attaccante già nelle ultime ore del mercato estivo era stato vicino all'addio salvo poi scegliere di restare al Sinigaglia. Gennaio potrebbe invece essere il mese buono per un suo trasferimento.