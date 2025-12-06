Sorteggio Mondiali, De La Fuente: "Ho incontrato Scaloni. Se uno dovesse inciampare..."

"Dobbiamo vincere, vincere e vincere". Questo è il motto imprescindibile della Spagna e del commissario tecnico Luis de la Fuente ha commentato il sorteggio nel gruppo H ai Mondiali 2026 ai microfoni di MARCA, analizzando gli avversari (Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay) e rispondendo alle attese da primo posto. "È l’unica cosa che possiamo controllare, visto che abbiamo una grande responsabilità. Dobbiamo affrontare un match alla volta e concentrarci su noi stessi", ha esordito.

"Dobbiamo essere rispettosi, perché ogni partita sarà difficile. Sono incontri complessi, ogni squadra ha le proprie peculiarità", ha riconosciuto De La Fuente, lanciando un segnale alla squadra di non sottovalutare il sorteggio avuto. "La prima cosa è superare la fase a gironi, che non è semplice, ma vogliamo arrivare il più lontano possibile".

De la Fuente è consapevole che, se Spagna e Argentina, campioni in carica, dovessero terminare entrambe in testa ai rispettivi gironi, non si incontrerebbero prima della finale: "Ho appena incontrato (l’allenatore dell’Argentina, ndr) Scaloni e ci siamo detti che se uno di noi dovesse inciampare, potremmo incrociarci prima della finale".