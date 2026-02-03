Ufficiale L'Al Ittihad annuncia la partenza di Kanté: il francese al Fenerbahce in cambio di En-Nesyri

Si chiude uno dei dossier più rilevanti di questo mercato invernale: N’Golo Kanté lascia ufficialmente l’Al-Ittihad ed è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia con la maglia del Fenerbahçe. L’annuncio è arrivato in serata direttamente dal club saudita, che ha confermato la cessione del centrocampista francese attraverso i propri canali ufficiali.

Il trasferimento dell’ex Leicester e Chelsea era stato al centro di una vera e propria corsa contro il tempo. Il Fenerbahçe aveva tentato un blitz negli ultimi giorni di mercato, senza però riuscire a chiudere immediatamente l’operazione. A rallentare tutto è stato il dossier legato a Youssef En-Nesyri, il cui trasferimento inverso non era stato ratificato in tempo dalle autorità competenti, facendo slittare l’intero affare.

Nelle ultime ore, però, i contatti tra i due club sono ripresi con decisione e l’intesa è stata finalmente raggiunta. I dirigenti turchi avevano già incassato il sì di Kanté, il cui contratto con l’Al-Ittihad sarebbe scaduto nel prossimo mese di giugno. Un dettaglio non secondario, considerando che il mercato in Turchia resterà aperto fino a venerdì, consentendo ai club di finalizzare operazioni anche a ridosso della chiusura. Con un comunicato secco, l’Al-Ittihad ha ufficializzato la separazione: Kanté è dunque pronto a sbarcare a Istanbul per affrontare una nuova sfida, in un campionato competitivo e ambizioso, mentre il marocchino fa il percorso inverso e sbarca in Arabia Saudita.