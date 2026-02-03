Kante-Fenerbahce, i turchi si rivolgono alla FIFA. E il francese non vuole più giocare in Arabia

La vicenda legata al futuro di N’Golo Kanté resta aperta e potrebbe conoscere nuovi sviluppi nelle prossime ore. Secondo le indiscrezioni di Footmercato, i contatti tra Al-Ittihad e Fenerbahçe sono destinati a riprendere per provare a sbloccare il trasferimento del centrocampista francese, che ha già trovato un accordo contrattuale con il club turco. Un fattore chiave è rappresentato dal calendario: il mercato in Turchia chiuderà il 5 febbraio, lasciando ancora uno spiraglio per una soluzione.

L’operazione, che prevedeva l’arrivo di Kanté a Istanbul e il trasferimento di Youssef En-Nesyri in Arabia Saudita, è saltata all’ultimo momento; secondo la versione comunicata dal Fenerbahçe, il blocco sarebbe stato causato da un errore nell’inserimento dei dati nel sistema TMS da parte dell'Al-Ittihad, che non avrebbe inviato correttamente e in tempo la documentazione necessaria per convalidare lo scambio, comprensivo anche di un conguaglio economico.

Il caso è ora finito sul tavolo della FIFA, alla quale il club turco si è rivolto nel tentativo di ottenere una conciliazione che consenta di completare l’operazione. Dal canto suo, Kanté - 34 anni, 65 presenze e 2 gol con la nazionale francese - non ha nascosto il proprio malcontento: dopo aver già superato con successo le visite mediche con il Fenerbahçe e convinto che l’accordo fosse ormai definito, il centrocampista si sente di fatto "bloccato contro la propria volontà". In attesa di una decisione ufficiale, quindi, l'ex Leicester e Chelsea ha scelto una linea netta: non intende più scendere in campo con l’Al-Ittihad, sperando che l’intervento della FIFA possa riaprire definitivamente le porte alla sua avventura in Turchia.