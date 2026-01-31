Sempre e solo Vergara: De Gea fulminato, il Napoli parte bene. E 1-0 alla Fiorentina
TUTTO mercato WEB
È sempre il momento di Antonio Vergara, il Napoli si porta subito avanti al Maradona. Hojlund protegge bene palla e lascia sfilare per l'incursione del centrocampista azzurro, che con uno scatto importante è arrivato a tu per tu con De Gea: fulminato il portiere spagnolo, la Fiorentina viene bucata 1-0 al minuto 12.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile