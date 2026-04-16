TMW Il Galatasaray ci prova per Bernardo Silva. La chiave è Ilkay Gundogan

Il Galatasaray ci prova per Bernardo Silva. Il centrocampista offensivo lascerà il Manchester City nel prossimo giugno e ha diversi club che hanno chiesto informazioni. Il Benfica vorrebbe provare a ingaggiarlo, mentre il Barcellona ha attivamente ricevuto la preferenza del calciatore, ma in quella posizione potrebbe esserci un problema chiamato Lamine Yamal. Poi c'è la Juventus che, da par suo, spera di convincerlo con il progetto Spalletti e l'idea di tornare a vincere titoli rispetto al recente passato.

E poi ci sono i turchi, appunto. Che hanno mandato in avanscoperta Ilkay Gundogan, suo ex compagno di squadra, per cercare di avere una via preferenziale. Dal punto di vista economico probabilmente non ci sarebbe margine, ma dipenderà dall'idea di Bernardo Silva per il suo prossimo (ultimo?) step di carriera.

Nelle scorse settimane è arrivata l'ammissione del possibile addio. "Non dico che non mi piaccia, ma culturalmente Manchester non risponde all'ideale di ciò che desidero nella vita. E a volte sento che non sono felice: prima di incontrare mia moglie ero sempre solo, non stavo bene e pensavo spesso di andarmene. Non di certo perché non mi piacesse la squadra. Però non me ne sono mai andato e sono contento, mi sarei perso dei momenti da ricordare come il Treble o le quattro Premier League di fila. Ora ho anche la possibilità di essere il capitano, di trasmettere la mia esperienza ai giovani. Però sì, se il Man City fosse a Lisbona ci starei fino a 40 anni!".