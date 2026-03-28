Verona, dopo l'esordio in A Vermesan festeggia il primo gol con l'Under 21: "Ringrazio DIo"

Prima gioia in con la Nazionale Under 21 per il giovane talento dell'Hellas Verona, Ioan Vermesan. Già preconvocato da Lucescu per la sfida alla Turchia, poi persa giovedì e nella quale non è stato poi inserito in lista, il classe 2006 è sceso invece in campo con l'Under 21. Vermesan ha siglato la rete del definitivo 1-0 dei suoi contro il Kosovo, al 66' della sfida giocata ieri e valida per le Qualificazioni agli Europei di categoria. Dal proprio profilo Instagram ha poi scritto: "Primo gol con la Nazionale Under 21, grazie a Dio".

Ricordiamo che il 19enne è stato più volte convocato in prima squadra quest'anno, facendo anche il suo esordio in Serie A nella sconfitta per 3-0 dei gialloblu contro il Sassuolo, lo scorso 20 febbraio. Nel campionato Primavera 1 è stato fin qui grande protagonista, siglando ben 16 reti e 4 assist in 26 apparizioni.