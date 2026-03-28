Picerno in crisi, i tifosi protestano: silenzio nei primi 45' contro il Monopoli
Momento delicato per il Picerno, chiamato a interrompere una striscia negativa di sei partite con appena tre punti raccolti dopo l’ultimo successo contro il Crotone.
Nonostante la penalizzazione del Siracusa abbia parzialmente migliorato la situazione in classifica, portando i lucani a +9 dalla zona playout, la squadra di De Luca non può permettersi ulteriori passi falsi. Al “Curcio” arriva un Monopoli in grande fiducia, reduce dal successo contro la capolista Benevento Calcio e determinato a consolidare la propria posizione in zona playoff.
Per il Picerno sarà una sfida complessa, aggravata dai risultati negativi negli scontri diretti recenti contro Trapani e Siracusa, che hanno portato appena un punto.
A pesare ulteriormente è anche il clima attorno alla squadra: il tifo organizzato ha annunciato il silenzio nei primi 45 minuti, una forma di protesta che riflette il malcontento per prestazioni giudicate insufficienti.
Il calendario non offre respiro: nelle prossime giornate i lucani dovranno affrontare avversarie di livello come Catania, Cosenza e Salernitana, prima di un possibile scontro decisivo nell’ultimo turno contro il Sorrento. Un percorso che rende la vittoria contro il Monopoli praticamente obbligatoria per evitare di complicare ulteriormente la corsa salvezza.