Napoli, ancora fuori McTominay: Conte sfida la Roma per la Champions

Niente da fare. il Napoli quest'oggi affronterà la Roma nuovamente senza Scott McTominay. Nonostante il miglioramento degli ultimi giorni, dopo una settimana di gestione per poter prendere parte al big-match, lo scozzese è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L'infiammazione al tendine del gluteo non gli ha dato scampo e quindi salterà anche lo scontro diretto contro i giallorossi che per il Napoli rappresenta una grande occasione. La squadra di Antonio Conte può allungare e a blindare il piazzamento Champions, l'obiettivo minimo dopo l'eliminazione da entrambe le coppe ma che non va sottovalutato considerando le problematiche e l'emergenza che ancora vive la squadra partenopea. Dall'altra parte, invece, Gasperini fiuta l'aggancio, scavalcando anche la Juventus battuta tra le polemiche a San Siro.

Recuperi e le scelte di Conte

Si rinnova il ballottaggio Meret-Milinkovic tra i pali con quest'ultimo in vantaggio. In difesa Beukema, Rrahmani e uno tra Buongiorno ed Olivera - con l'italiano in vantaggio nonostante il momento molto negativo - per sostituire lo squalificato Juan Jesus. In mediana agirà Lobotka insieme ad Elmas, costretto ad abbassarsi nuovamente per il forfait di McTominay. Sulla corsia sinistra nessun dubbio su Spinazzola, a destra dovrebbe rivedersi nuovamente Gutierrez perché il rientrante Politano dovrebbe essere avanzato. L'italiano sembra favorito su Giovane per affiancare Vergara da trequarti alle spalle di Hojlund. In panchina si rivedrà anche Gilmour dopo il lungo stop.