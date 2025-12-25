Vitinha al top nel PSG, ma sul futuro spiega: "Un giorno vorrei tornare al Porto"

Dal giorno del suo arrivo al PSG, il centrocampista portoghese Vitinha è uno dei calciatori maggiormente cresciuti sotto l’ala di Luis Enrique, tanto da diventare una colonna della squadra e di essersi meritato il terzo posto assoluto nella classifica del Pallone d’Oro. Nella giornata di oggi ha parlato a O Jogo, rispondendo anche ad una domanda sul suo futuro e su un possibile ritorno al Porto:

“Mi piacerebbe molto giocare un giorno di nuovo con quella maglia perché mi sento a casa all'Estádio do Dragão. Molto però dipenderà da come proseguirà la mia carriera e anche dalla stessa situazione del Porto, perché dipenderò sempre dagli obiettivi e dai desideri del club. Non vorrei tornare per chiudere la carriera o come ricompensa per quanto fatto”.