Il mercato del Bologna è fermo per "colpa" di Italiano. Il punto a un mese dall'apertura di gennaio

Parlando del Bologna, sia per quanto riguarda il campo sia in chiave calciomercato, va tenuto presente l'imminente rientro di Ciro Immobile. Un attaccante che di fatto presto andrà a completare la rosa di Vincenzo Italiano e che al tempo stesso rappresenta un "nuovo" acquisto in vista di gennaio. Così, a un mese esatto dall'apertura invernale della finestra di mercato (2 gennaio, ndr) vediamo cosa può succedere in casa rossoblù.

Il possibile mercato in entrata. Detto appunto di Immobile, al momento il calciomercato del Bologna non pare poter regalare mosse clamorose in entrata. Colpa, si fa per dire, dello stesso Italiano, capace finora di fare rendere al meglio la quasi totalità della rosa. In difesa, attenzione a Tarik Muharemovic, bosniaco classe 2003 del Sassuolo cresciuto nel settore giovanile della Juventus, mentre per altre operazione se ne riparlerà a giugno. Da ricordare anche che per Pobega si attende solamente il primo punto del Bologna dopo il primo di febbraio per rendere automatico l'obbligo di riscatto (operazione da 7 milioni) dal Milan con conseguente intesa fino al 2029 per la mezzala.

Il possibile mercato in uscita. Fino a due settimane fa, Benjamin Dominguez poteva anche essere considerato tra i papabili in uscita per gennaio, ma si è rivelato comodo averlo in rosa con gli infortuni, ad esempio, di Rowe e Cambiaghi. Qualche chance di lasciare il club potrebbe averla Fabbian, che sta trovando poco spazio e potrebbe magari essere ceduto in prestito o come contropartita tecnica.