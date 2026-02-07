Scudetto alla milanese, Il Gazzettino: "Tra Inter e Milan è sfida a distanza"
"Tra Inter e Milan è sfida a distanza" scrive Il Gazzettino in edicola quest'oggi. Lo scudetto è una questione milanese, con Napoli, Juve e, più sfumate, Roma e Como che mettono al centro del mirino i due residui posti Champions.
La serie A sembra avere trovato un assestamento meneghino, quasi a dare lustro agli occhi del mondo che si concentrano sull'Olimpiade Milano-Cortina, che provoca anche qualche contrattempo al dio pallone: per l'inaugurazione a San Siro l'Inter baby è stata dirottata a Monza per vincere i quarti di Coppa Italia col Torino.
Quanto al Milan, il derby col Como, in un primo tempo programmato a Perth, si giocherà a San Siro, ma solo mercoledì 18 febbraio. E i nerazzurri scenderanno in campo domani in trasferta sul campo del Sassuolo per provare ad allungare sui rossoneri e sulla concorrenza.
