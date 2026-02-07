Inter e Milan aspettano i big, QS: "Chivu aspetta Calha-Barella, Allegri Leao e Pulisic"
Inter e Milan aspettano i big. Scrive il QS in prima pagina: "Chivu aspetta Calha-Barella, Allegri Leao e Pulisic". La coperta a centrocampo per l'Inter di Chivu è corta. Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella non stanno lavorando con la squadra e non ci saranno domenica prossima in occasione di Sassuolo-Inter ma lavorano per rientrare in vista della sfida contro la Juventus della settimana prossima.
Turno di riposo per il Milan di Allegri che recupererà la sfida con il Como il prossimo 18 febbraio e nel frattempo lavora sui rientri degli attaccanti. In vista della prossima sfida con il Pisa è previsto il rientro della coppia Leao-Pulisic.
