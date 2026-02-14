Luis Enrique, che errore con Donnarumma! E ora anche Chevalier rischia grosso

Il Paris Saint-Germain quest'oggi rischia di perdere la vetta della Ligue 1. Se Thauvin e compagni otterranno i tre punti sul campo del Paris FC che andrà in scena dalle 21.05, il Lens si ritroverà a +1 sui campioni di Francia e d'Europa dopo 22 giornate di campionato. Trattasi di un traguardo tutt'altro che definitivo, però la vittoria di ieri del Rennes contro i parigini ha aumentato le crepe in casa PSG in una stagione che - in questo momento - non sembra voler prendere una piega simile a quella passata. Perché confermarsi è sempre più difficile ma anche - parola del Pallone d'Oro Dembélé - perché quest'anno nello spogliatoio PSG non sembra esserci la stessa unità d'intenti della scorsa annata. "Se giochiamo per noi stessi quest'anno non vinceremo", ha dichiarato l'attaccante francese al termine del match.

Tra i pali del Paris Saint-Germain anche ieri c'era il portiere russo Safonov. Per l'ex estremo difensore del Krasnodar quella contro il Rennes è stata la terza di fila dall'inizio, la quinta nelle ultime otto. L'estremo difensore classe '99 ha incassato tre gol in meno di 50 minuti, ma non può essere considerato il principale colpevole di una sconfitta figlia di troppe disattenzioni difensive. Figlia soprattutto degli errori di Zabarnyj.

Detto ciò, partita dopo partita a Parigi c'è un dato che emerge con sempre maggior nettezza: le parate decisive che lo scorso anno albergavano dalle parti di Parigi e che da agosto hanno traslocato a Manchester sono uno degli aspetti da considerare per spiegare la flessione dei campioni d'Europa. Il calo di quel PSG che lo scorso anno conquistò la finale di Monaco di Baviera poi stravinta contro l'Inter anche grazie a prestazioni straordinarie del suo portiere.

Quest'anno invece la situazione è diversa e Safonov sembra l'ultimo dei colpevoli per questa situazione. Già, perché in estate per questioni riguardanti il contratto la dirigenza del PSG in concerto con Luis Enrique ha deciso di scaricare il portiere italiano. Di puntare tutto su quel Lucas Chevalier che però ha pagato qualche incertezza di troppo e ora si trova relegato in panchina. Si ritrova alle prese con la concreta possibilità di essere escluso dalla prossima lista Mondiale della Francia. "A ottobre molti dicevano che Chevalier avrebbe potuto prendere il posto di Mike Maignan... il calcio va veloce. Da qui a marzo possono succedere molte cose", ha dichiarato in settimana il CT Didier Deschamps che poi ha aggiunto. "Chevalier rischia se continuerà a non giocare? Non ponetemi la questione ora, vedremo a tempo debito. Lascio a voi animare il dibattito. Ci sarà una riflessione approfondita perché è un ruolo particolare. Ovviamente giocare è importante, c'è un numero 1, 2 e 3... Non dirò che tutti hanno una chance, ma Butez e Risser sono ottimi portieri e li seguiamo. Non è perché non sono stati ancora selezionati che... Senza entrare nei dettagli, perché poi interpretereste le mie parole, il ruolo del portiere è molto specifico: l'esperienza e il vissuto contano molto".

Chevalier insomma rischia di vivere una stagione completamente diversa rispetto a quella che aveva immaginato. Esattamente come tutto il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, club che in estate ha lasciato partire troppo a cuor leggero Gianluigi Donnarumma, ovvero uno dei segreti dei successi degli ultimi anni. Ora ne sta pagando le conseguenze...