TMW Il Nottingham non vuole più Douglas Luiz? Contatti con la Juventus, ma riscatto si allontana

Il Nottingham Forest non ha intenzione di riscattare Douglas Luiz. La stagione del centrocampista brasiliano, di ritorno in Premier League, non è certo fra le migliori. Solamente dieci partite con almeno 45 minuti, per un totale di 13 presenze e 642 giocati, con un solo assist all'attivo. Inizialmente titolare, nelle ultime dodici di Premier lo è stato solamente una volta, contro il Fulham, venendo comunque sostituto in corso d'opera.

È bene ricordare che il suo riscatto diventerà obbligatorio quando giocherà 15 partite da almeno 45 minuti con il Forest. Così nel corso delle ultime settimane ci sono stati contatti fra le parti - con François Modesto per la Juventus e Lina Souloukou per il club inglese - per cercare di risolvere una situazione che può essere potenzialmente un grosso problema. Perché Douglas Luiz potrebbe finire in panchina per tutta la seconda parte della stagione, svalutandosi ulteriormente.

Così la Juve rischia di non ricevere i 25 milioni di euro pattuiti la scorsa estate, vedendo il brasiliano svalutarsi ulteriormente. Da capire se può essere un'opzione quello di riportarlo alla corte di Spalletti - che vorrebbe un centrocampista, ma senza spendere troppo - oppure cercare di cederlo nuovamente, in un altro club. La situazione non è semplice, ma una soluzione andrà trovata.