Italia-Irlanda del Nord, la denuncia di una tifosa: "Minacce, dei bambini hanno pianto"

Arriva una denuncia a proposito di momenti spiacevoli avvenuti giovedì sera alla New Balance Arena di Bergamo per la partita vinta 2-0 dall'Italia contro l'Irlanda del Nord che ha permesso agli Azzurri di accedere alla finale del playoff per qualificarsi ai Mondiali, da giocare sul campo della Bosnia.

L'episodio viene raccontato da La Voce delle Valli, che dà voce a una tifosa della Valle Brembana presente allo stadio per il match in compagnia del marito e del figlio: "Eravamo nelle prime file della Curva Sud, quando un gruppo di ragazzi vestiti di nero ci ha intimato di spostarci più in alto. Dicevano che altrimenti si sarebbero messi davanti e ci avrebbero impedito di guardare la partita, specifico però che non erano ultras, non si sarebbero comportati così. E non erano nemmeno di Bergamo".

Prosegue la donna nel suo racconto: "Li avevo visti entrare scortati a piedi dalla Polizia, poi hanno occupato le prime file e creato tensione. Ho visto bambini piangere, costretti ad alzarsi e lasciare il posto, senza che nessuno intervenisse. Non erano interessati al match, erano ubriachi e urlavano di continuo cori offensivi. Doveva essere una giornata felice, e invece c'era paura, episodi così non possono passare sotto silenzio. Non possiamo accettare che passi il messaggio che con la violenza si ottiene ciò che si vuole".