Torino, Njie: "Grande felicità per aver sfruttato l'occasione, bene per me e la squadra"
L'attaccante del Torino Alieu Eybi Njie ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna sul campo del Verona vinta per 0-3 e valevole per la 18^ giornata.
"Grande felicità per aver sfruttato questa occasione che mi ha dato l'allenatore".
Tornati dopo un periodo difficile, oggi importante per il futuro tuo e della squadra?
"Speravo di rientrare, prima ma sono felice di averlo fatto così. Importante per me e per la squadra".
